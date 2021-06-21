В Карелии всем миром спасали провалившегося в пожарный водоем теленка

Пожарные провели необычную спасательную операцию в Карелии. 20 июня в 19:10 на пульт пожарно-спасательной службы Сегежского района поступил звонок с просьбой о помощи.

В поселке Валдай теленок провалился в пожарный водоем. Выбраться из ловушки животное не могло. На место выехали поселковые пожарные. Им активно помогали местные жители. Спустившись в водоем по пожарной лестнице, спасатели обмотали бедное животное веревками, после чего всем миром вытащили теленка на берег.

Напомним, в октябре 2020 года в Пудоже спасатели вытаскивали из колодца провалившуюся корову. В ходе работ по спасению коровы пожарным пришлось откачивать воду из колодца, мастерить сходни, делать подкоп и проводить другие вспомогательные работы. (фото shaman-angarsk.ru)