Пожилой мужчина погиб на пожаре в Кондопоге

Трагедия произошла ранним утром 20 июня в Карелии. В 04:30 на пульт пожарно-спасательной службы Кондопоги поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Советов. Не прошло и пяти минут, как пожарные из города бумажников были на месте происшествия. К этому моменту огнем была охвачена веранда деревянного дома, пламя бушевало внутри.

Пожарные успели остановить распространение огня, затем пожар был ликвидирован полностью. В результате пожара строение дома было значительно повреждено огнем. На пожаре погиб хозяин дома, пенсионер 1934 года рождения. В ходе тушения огнеборцы вынесли два газовых баллона.

По предварительным данным, пожар произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования. Специалисты пожарной охраны и сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. (фото kolomna-news.ru)