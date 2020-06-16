В Карелии возросло количество пьяных ДТП

Дорожная полиция республики подвела итоги рейдов, проходивших с 11 по 15 июня. По сообщению ГИБДД, с начала года в Карелии по вине нетрезвых водителей погибли два человека, 39 получили травмы.

«На фоне общего снижения числа дорожных аварий, число ДТП с участием нетрезвых водителей возросло на треть», - сообщает ведомство.

В ходе состоявшихся рейдов инспекторы отстранили от управления автомобилем 60 нетрезвых водителей. Четыре водителя управляли в нетрезвом виде повторно. Теперь им грозит уголовное наказание.