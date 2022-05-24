В Карелии увеличилось число жертв пандемии

За последние сутки в Карелии выявлены 59 новых случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших трое детей. Такую статистику приводит оперативный штаб.

Из числа новых инфицированных восемь человек находятся в состоянии средней тяжести. Тяжелых больных нет.

В Карелии подтверждена еще одна смерть от Covid-19. Таким образом, число жертв пандемии в республике выросло до 1508. Фото: pixabay.com/Surprising_Shots