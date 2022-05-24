Онежское, Ладожское и Выгозеро в топе самых популярных для отдыха

Специалисты сервиса бронирования жилья Tvil.ru выяснили, на каких реках и озерах будут отдыхать этим летом россияне. В топ-10 вошли Онежское и Ладожское озера, а также Выгозеро.

Больше всего опрошенных туристов планируют провести летние отпуска на Волге. 32% отдыхающих выбрали расположившиеся на берегах реки Тверь, Ржев, Дубну, Углич, Плес, Болгар, Тольятти, Самару, Сызрань, Саратов, Камышин и Астрахань. Второе по привлекательности оказалось Онежское озеро. Его выбрали 13%. «Бронзу» в рейтинге самых популярных пресноводных водоемов на лето получило озеро Байкал – 12%. Предпочтение Ладожскому озеру отдали 8% туристов, Выгозеру – 4%.

Топ-10 популярных рек и озер для отдыха летом:

Река Волга - 32%

Онежское озеро - 13%

Озеро Байкал - 12%

Ладожское озеро - 8%

Река Кама - 8%

Река Дон - 8%

Река Енисей - 7%

Озеро Ильмень - 5%

Выгозеро -4%

Река Обь - 3%

Фото: pixabay.