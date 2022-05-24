24 мая 2022, 08:43
Общество

Онежское, Ладожское и Выгозеро в топе самых популярных для отдыха

Аналитики выяснили, где этим летом хотят отдохнуть россияне

Специалисты сервиса бронирования жилья Tvil.ru выяснили, на каких реках и озерах будут отдыхать этим летом россияне. В топ-10 вошли Онежское и Ладожское озера, а также Выгозеро.

Больше всего опрошенных туристов планируют провести летние отпуска на Волге. 32% отдыхающих выбрали расположившиеся на берегах реки Тверь, Ржев, Дубну, Углич, Плес, Болгар, Тольятти, Самару, Сызрань, Саратов, Камышин и Астрахань. Второе по привлекательности оказалось Онежское озеро. Его выбрали 13%. «Бронзу» в рейтинге самых популярных пресноводных водоемов на лето получило озеро Байкал – 12%. Предпочтение Ладожскому озеру отдали 8% туристов, Выгозеру – 4%.

Топ-10 популярных рек и озер для отдыха летом:

  • Река Волга - 32%
  • Онежское озеро - 13%
  • Озеро Байкал - 12%
  • Ладожское озеро - 8%
  • Река Кама - 8%
  • Река Дон - 8%
  • Река Енисей - 7%
  • Озеро Ильмень - 5%
  • Выгозеро -4%
  • Река Обь - 3%

Фото: pixabay.

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