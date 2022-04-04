В Карелии уменьшилась смертность и выросла рождаемость

Карелиястат обнародовал актуальные данные о демографической ситуации в республике. Информация представлена в ежемесячном докладе о социально-экономическом положении Карелии.

Так, по данным на 1 февраля, население РК составляло 602,4 тысячи человек. С начала года оно уменьшилось на 0,7 тысячи.

При этом по сравнению с январем 2021 года в республике выросла рождаемость (394 новорожденных вместо 353 годом ранее) и снизилась смертность (1095 умерших и 1225 в январе 2021 года). Среди умерших в январе 2022 года - два ребенка в возрасте до 1 года.

В январе 2022 года в Карелию на ПМЖ приехали 1072 человека, покинули республику - 1056 жителей. Фото pixabay.com/kelin