Сквер Анны Лисицыной в Петрозаводске преобразится

В Петрозаводске в этом году пройдет благоустройство сквера Анны Лисицыной. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По данным администрации, дизайн-проект благоустройства будет представлен через неделю. Он предусматривает обустройство пешеходных дорожек, установку детской площадки и арт-объекта. До конца мая планируется заключить муниципальный контракт на соответствующие работы.

Благоустройство в сквере будет проводиться за счет субсидии на социально-экономическое развитие карельской столицы. Фото мэрии Петрозаводска