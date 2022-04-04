04 апреля 2022, 18:56
Сквер Анны Лисицыной в Петрозаводске преобразится
Дизайн-проект благоустройства сквера Анны Лисицыной будет представлен уже через неделю
В Петрозаводске в этом году пройдет благоустройство сквера Анны Лисицыной. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
По данным администрации, дизайн-проект благоустройства будет представлен через неделю. Он предусматривает обустройство пешеходных дорожек, установку детской площадки и арт-объекта. До конца мая планируется заключить муниципальный контракт на соответствующие работы.
Благоустройство в сквере будет проводиться за счет субсидии на социально-экономическое развитие карельской столицы. Фото мэрии Петрозаводска