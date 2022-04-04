04 апреля 2022, 18:56
Общество

Сквер Анны Лисицыной в Петрозаводске преобразится

Дизайн-проект благоустройства сквера Анны Лисицыной будет представлен уже через неделю

В Петрозаводске в этом году пройдет благоустройство сквера Анны Лисицыной. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По данным администрации, дизайн-проект благоустройства будет представлен через неделю. Он предусматривает обустройство пешеходных дорожек, установку детской площадки и арт-объекта. До конца мая планируется заключить муниципальный контракт на соответствующие работы.

Благоустройство в сквере будет проводиться за счет субсидии на социально-экономическое развитие карельской столицы. Фото мэрии Петрозаводска

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Петрозаводск
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Мэрия
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