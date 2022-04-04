Экстренные службы Петрозаводска готовы к удару стихии

Экстренные и коммунальные службы Петрозаводска готовы к непогоде. Информация о надвигающемся снегопаде направлена во все управляющие компании, коммунальные предприятия и подрядные организации карельской столицы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее синоптики предупредили жителей республики, что сегодня вечером и завтра в течение дня в Карелии ожидается сильный снег. Неблагоприятное явление затронет и столицу республики. Усилится ветер с порывами до 15-18 м/с, на водоемах - до 23 м/с.

Мэрия Петрозаводска просит горожан быть внимательными на дорогах. Также петрозаводчанам напоминают о действующем запрете выхода на лед. Фото pixabay.com/noah210