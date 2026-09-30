В Карелии тестируют инструменты для сбора ягод

Сборщики Карелии сравнивают ягодные комбайны и грабли в работе

Фото: Ягоды Карелии

В Карелии проходят практические испытания приспособлений для сбора дикорастущих ягод. Компания «Ягоды Карелии» собрала образцы инструментов от разных производителей — грабли, комбайны и другие устройства — и передала их опытным сборщикам. Тестирование проходят прямо в лесу, в реальных рабочих условиях.

Сборщики оценят каждый инструмент по ключевым параметрам: насколько он удобен, какова его производительность и какие нюансы проявляются при разных техниках сбора. По словам директора компании Александра Самохвалова, хороший инструмент — это буквально вторые руки для сборщика, поэтому важно разобраться, какое приспособление лучше подходит для конкретной ягоды, способа сбора и индивидуальных особенностей человека.

Результаты тестов систематизируют: на их основе сформируют рекомендации по выбору инструментов и скорректируют ассортимент для покупателей. Сейчас в продаже у компании — только проверенные на практике модели, которыми пользуются лучшие сборщики Карелии.

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