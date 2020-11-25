В Карелии суд вынес приговор руководителю преступного сообщества

Сегодня, 25 ноября 2020 года, Верховный Суд Республики Карелия вынес приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего жителя г. Петрозаводска, сообщает прокуратура региона.

Осужденный, ранее входивший в состав другой криминальной группировки и, соответственно, имея опыт организованной преступной деятельности, освободившись из мест заключения, сумел занять в криминальном мире Петрозаводска и Карелии один из самых высоких неформальных статусов – так называемого «смотрящего». Обладая в силу этого непререкаемым авторитетом среди определенной категории лиц, связанных с осуществлением преступной деятельности, указанный гражданин с 1999 года начал создавать собственную преступную группировку, которая к 2001 году переросла в полноценное преступное сообщество.

За время своего существования данное сообщество, именуемое «Кузинские», стало самым многочисленным, организованным, жестоким и опасным преступным коллективом на территории Петрозаводска и Республики Карелия, участниками которого был совершен широкий спектр преступлений – от мошенничеств и вымогательств до разбойных нападений и убийств. В период с 2001 по 2005 годы было совершено не менее 30 преступлений. В период наиболее активной деятельности сообщества в его состав входило более 40 человек.

В 2002 году осужденный организовал убийство одного из членов своей группировки, который пошел на сотрудничество с правоохранительными органами и стал изобличать сообщников в совершении преступлений. Данная расправа также преследовала цель устрашения других членов организованного преступного сообщества.

Кроме того, осужденный признан виновным в том, что, не имея соответствующих разрешений, незаконно приобрел с целью использования в деятельности возглавляемого им преступного сообщества огнестрельное оружие и боеприпасы, которые хранил в гаражном боксе одного из членов группировки в г. Петрозаводске.

Преступная деятельность сообщества была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в 2005 году.

С 2005 по 2014 годы осужденный находился в федеральном розыске, был задержан на территории Ленинградской области.

Суд приговорил гражданина к 19 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остального срока – в исправительной колонии строгого режима.

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