МЧС предупреждает о сильных снегопадах в Карелии

В ночь с 25 на 26 ноября в Карелию придет непогода. На республику обрушится сильный снегопад с ветром, сообщает МЧС со ссылкой на Гидрометцентр РК.

В четверг в Карелии ожидается сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, усиление южного, юго-западного ветра порывами до 15 м/с, ночью местами метель. Неблагоприятное явление затронет Петрозаводск и все районы республики.

В МЧС рекомендуют жителям Карелии не приближаться к проводам, не рубить деревья, не оставлять автомобили вблизи слабо закрепленных конструкций, ограничить поездки на личном транспорте и выход плавсредств в акватории крупных водоемов, ограничить нахождение детей на улице. Фото ytimg.com