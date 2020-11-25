Петрозаводчанам предлагают сделать новогодние подарки для стариков

Жителям Петрозаводска предложили поучаствовать в благотворительной акции и подготовить подарки для одиноких пожилых людей на Новый год. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Давайте все превратимся в добрых волшебников и подарим частичку добра и света тем, кто действительно нуждается в нашей заботе,

- призывают организаторы акции из благотворительного фонда «Моя бабуля».

Подарки могут состоять из всего, что может пригодиться пожилым людям - это могут быть сладости и чай, вкусные подарки; маленькие настольные елочки и украшения к Новому году; открытки с добрыми пожеланиями, сделанные своими руками; халаты и пледы; футболки, ночные рубашки, носочки мужские и женские; тапочки от 36 размера; шампуни и гели для душа.

Новогодние подарки принимают волонтеры фонда. Контактный телефон - 63-35-15. Присоединиться к благотворительной акции может любой желающий. Фото duma39.ru