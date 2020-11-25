Сараев обратился к педагогам из-за требования к ученикам по соцсетям

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев обратился к педагогическому сообществу из-за требований по соцсетям. Поводом стали обращения родителей детей, находящихся на дистанционном обучении.

Они сообщили омбудсмену, что учителя требуют, чтобы их дети заводили личные страницы в социальных сетях для прямого общения с педагогом и обмена учебными материалами.

Сараев посчитал, что это требование противоречит действующему законодательству. По мнению омбудсмена, лишь родители могут оценить то, насколько ребенок готов к общению в Интернете. Позиция Сараева опубликована в официальном паблике уполномоченного:

«Только родитель может оценить степень готовности ребенка к социальной коммуникации в интернет-пространстве и возможность самостоятельного безопасного использования ребенком ресурса социальных сетей, в связи с чем считаю недопустимым понуждение ребенка к регистрации аккаунтов в соцсетях и предлагаю в случае острой необходимости использовать аккаунты законных представителей школьников». (фото sch67.minsk.edu.by)