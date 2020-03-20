20 марта 2020, 15:02
Происшествия

В Карелии суд отправил мошенника в колонию строгого режима

До вынесения приговора мужчина завладел чужой банковской картой, которой расплачивался в сауне, баре и магазине сувениров

Петрозаводский городской суд рассмотрел уголовно дело о мошенничестве в отношении ранее судимого мужчины.

Как следует из материалов суда, летом прошлого года нетрезвый мужчина завладел кредитной банковской картой малознакомого человека. Впоследствии мужчина пустил чужую карту в ход. Стал расплачиваться за посещения сауны, бара, а также за покупки в сувенирном магазине столицы Карелии. В итоге жертва преступления лишилась более десяти тысяч рублей.

По совокупности приговоров суд назначил мужчине наказание в виде четырех лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

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петрозаводский городской суд
мошенничество
банковская карта
колония строгого режима
сауна
бар
сувениры