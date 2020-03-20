В Карелии суд отправил мошенника в колонию строгого режима

Петрозаводский городской суд рассмотрел уголовно дело о мошенничестве в отношении ранее судимого мужчины.

Как следует из материалов суда, летом прошлого года нетрезвый мужчина завладел кредитной банковской картой малознакомого человека. Впоследствии мужчина пустил чужую карту в ход. Стал расплачиваться за посещения сауны, бара, а также за покупки в сувенирном магазине столицы Карелии. В итоге жертва преступления лишилась более десяти тысяч рублей.

По совокупности приговоров суд назначил мужчине наказание в виде четырех лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.