20 марта 2020, 15:02
В Карелии суд отправил мошенника в колонию строгого режима
До вынесения приговора мужчина завладел чужой банковской картой, которой расплачивался в сауне, баре и магазине сувениров
Петрозаводский городской суд рассмотрел уголовно дело о мошенничестве в отношении ранее судимого мужчины.
Как следует из материалов суда, летом прошлого года нетрезвый мужчина завладел кредитной банковской картой малознакомого человека. Впоследствии мужчина пустил чужую карту в ход. Стал расплачиваться за посещения сауны, бара, а также за покупки в сувенирном магазине столицы Карелии. В итоге жертва преступления лишилась более десяти тысяч рублей.
По совокупности приговоров суд назначил мужчине наказание в виде четырех лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.