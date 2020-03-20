Ночью в Карелии поймали пьяного молодого водителя

В ночь на 20 марта в Кондопоге инспекторы ГИБДД отстранили от управления молодого человека. 33-летний мужчина находился за рулем в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Автомобиль был помещен на штрафстоянку, в отношении водителя был составлен административный протокол. Решение по нему вынесет суд.

Напомним, управление транспортным средством водителем в состоянии алкогольного опьянения влечет наложение штрафа в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.