20 марта 2020, 14:29
Ночью в Карелии поймали пьяного молодого водителя
Автомобилиста из Кондопоги ждет штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав
В ночь на 20 марта в Кондопоге инспекторы ГИБДД отстранили от управления молодого человека. 33-летний мужчина находился за рулем в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Автомобиль был помещен на штрафстоянку, в отношении водителя был составлен административный протокол. Решение по нему вынесет суд.
Напомним, управление транспортным средством водителем в состоянии алкогольного опьянения влечет наложение штрафа в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.