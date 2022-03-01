В Карелии стоимость стройматериалов может повыситься на 40 процентов

За последнюю неделю, переполненную новостями о ситуации в геополитике, от жителей Карелии стали поступать жалобы в различные ведомства региона о резком повышении цен на стройматериалы и товары для ремонта. Отреагировали на эти изменения и в Управлении антимонопольной службы республики, сотрудники которой выдали руководителям ряда коммерческих организаций предостережения о необоснованном завышении стоимости своей продукции.

Как выяснил корреспондент «Петрозаводск говорит», руководство сети строительных гипермаркетов ЦСК, ссылаясь на политическую ситуацию и финансовый кризис, предупредило о том, что производители и поставщики приостанавливают отгрузку на неопределенный срок. В связи с чем, тем, «кто готов отгружать повышают цены» до 40%. Сообщение об этом было опубликовано на официальной странице ВК.

Жители Карелии в комментариях возмутились таким изменениям. Один из них привел пример. Мужчина присмотрел накануне унитаз за 8500 рублей, который через два дня стоил уже 10000 рублей. Он задался обоснованным вопросом, почему подскочила стоимость товара, который даже не из новой поставки.

«Необоснованное повышение цен недопустимо. Поэтому мы выдали предостережения о недопустимости совершения действий, нарушающих антимонопольное законодательство. Следует напомнить, что в отношении нарушителей могут быть применены серьезные штрафные санкции», - рассказали в региональной антимонопольной службе.

Дополним, что административные штрафы налагаются на оборотные средства – до 15% выручки. В отдельных случаях предусмотрены меры уголовного характера. (фото скриншот объявления)