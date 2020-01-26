В Карелии создадут первую в России цифровую верфь

О перспективах судостроения в Карелии рассказали Секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву. В Санкт-Петербурге Патрушев посетил местный Центр технологии судостроения и судоремонта, где ознакомился с возможностями инновационного развития судостроительной отрасли России, - сообщила пресс-служба Совбеза.

Особое внимание в ходе визита секретаря Совета безопасности было уделено строительному проектированию расположенного в Карелии Онежского судостроительно-судоремонтного завода, на базе которого планируется создать первую в России цифровую верфь.

«Реализация проекта позволит выйти на создание от 10 судов 5 проектов, включая рыбопромысловые суда. Новые мощности судоверфи позволят строить суда в классе река-море. В частности, Николаю Патрушеву был продемонстрирован виртуальный проект малого рыболовного траулера-сейнера, строительство которого планируется начать в августе этого года», - отмечается в сообщении.