В Карелии сняли с поезда убежавшего из дома ребенка

Сотрудники транспортной полиции сняли с поезда в Карелии 14-летнего жителя Мурманска, который пытался самостоятельно доехать до Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным полиции, на станции Амбарный в Кемском районе в поезд Мурманск-Москва сел подросток с электронным билетом, у юноши, однако, не было с собой документов. Поскольку на улице была ночь, и стоял сильный мороз, проводники решили не оставлять молодого человека на безлюдной станции. В пути они позвонили полицейским, которые сняли подростка с поезда в Кеми.

Выяснилось, что парень приехал с семьей в Амбарный в гости. Родители не разрешили ему провести новогодние каникулы у друга в Санкт-Петербурге, и молодой человек решил действовать самостоятельно. Он купил билет, но в решающий момент не сумел найти свой паспорт и сбежал из дома без документов.

В Кеми юношу поместили в Центр помощи детям, а затем передали матери. С ребенком и родителями были проведены профилактические беседы. Фото pixabay.com/lbreen92