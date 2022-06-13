В Карелии сегодня потеплеет до 23 градусов

Сегодня в Петрозаводске переменная облачность, без существенных осадков, рассказали в региональном гидрометцентре. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +20, +22.

В Карелии облачно с прояснениями, днем местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер южный, юго-западный порывистый. Температура воздуха +18, +23.

По прогнозу российской метеослужбы, в Калевале днем +21;

В Кондопоге днем +23;

В Медвежьегорске днем +21;

В Олонце днем +20;

В Пудоже днем +22;

В Сегеже днем +20;

В Сортавале днем +19;

В Суоярви днем +21. (фото «Петрозаводск говорит»)