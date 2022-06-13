13 июня 2022, 09:00
В Карелии сегодня потеплеет до 23 градусов
Приятная погода установится в понедельник, но временами может идти небольшой дождь
Сегодня в Петрозаводске переменная облачность, без существенных осадков, рассказали в региональном гидрометцентре. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +20, +22.
В Карелии облачно с прояснениями, днем местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер южный, юго-западный порывистый. Температура воздуха +18, +23.
По прогнозу российской метеослужбы, в Калевале днем +21;
В Кондопоге днем +23;
В Медвежьегорске днем +21;
В Олонце днем +20;
В Пудоже днем +22;
В Сегеже днем +20;
В Сортавале днем +19;
В Суоярви днем +21. (фото «Петрозаводск говорит»)