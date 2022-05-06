В Карелии разыскивают очевидцев аварии, в которой погиб водитель фуры

В соцсетях разыскивают очевидцев ДТП со смертельным исходом в Мурманской области.

Трагическая авария с участием двух фур произошла 3 мая на федеральной трассе «Кола» в районе Мончегорска. В результате столкновения погиб водитель из Карелии.

В группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» на днях появилось сообщение о поиске очевидцев дорожной аварии.

«Ищу очевидцев ДТП Volvo и Iveco 03.05 в 11:00-11:15 на трассе Р-21 на перевале между Мончегорском и Апатитами. Важна любая информация», - сказано в сообщении. (фото vk.com)