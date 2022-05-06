06 мая 2022, 07:18
В Карелии разыскивают очевидцев аварии, в которой погиб водитель фуры
Грузовики Volvo и Iveco столкнулись в Мурманской области, водитель из Карелии не выжил
В соцсетях разыскивают очевидцев ДТП со смертельным исходом в Мурманской области.
Трагическая авария с участием двух фур произошла 3 мая на федеральной трассе «Кола» в районе Мончегорска. В результате столкновения погиб водитель из Карелии.
В группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» на днях появилось сообщение о поиске очевидцев дорожной аварии.
«Ищу очевидцев ДТП Volvo и Iveco 03.05 в 11:00-11:15 на трассе Р-21 на перевале между Мончегорском и Апатитами. Важна любая информация», - сказано в сообщении. (фото vk.com)