Мужчина молотком разнес стекло двери, чтобы попасть в подъезд

Неизвестный мужчина ночью разбил молотком стекло на входной двери в доме №10 на улице Профсоюзов в Петрозаводске. В проем он просунул руку, нащупал кнопку и открыл дверь, после чего поднялся по лестнице. Все происходящее запечатлели камеры наблюдения, установленные в подъезде и на доме. Местные жители написали заявление в полицию, говорится в сообщении группы «Карелфорния News».

Пользователи соцсети написали, что осколки разбитого стекла были по всему подъезду. Кто-то предположил, что мужчина звонил в домофон, но ему не открыли дверь. Все это происходило около трех часов ночи. Мужчина отлучился на несколько минут, а затем вновь появился у входной двери, но уже с инструментами. (фото скриншот)