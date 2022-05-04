В соцсети попросили Любарского обратить внимание на уборку районов

Сити-менеджер Владимир Любарский рассказал в своем аккаунте о масштабной уборке расширенного центра Петрозаводска в преддверии Дня Победы. Подписчики отреагировали и спросили в комментариях про уборку в районах города.

Глава города опубликовал также несколько снимков праздничных инсталляций и фотографию, как вместе с коллегами прогуливается по чистым улочкам столицы – проспекту Карла Маркс, где в этом году по обе стороны на тротуарах разместят инсталляцию «Москва-Берлин».

Любарский написал, что расширенный центр убирают подрядные организации и муниципальные предприятия, субботники проводят сами петрозавдчане, помогает и бизнес.

«Подготовка ко Дню Победы началась 10 апреля. Я думаю, что сделано достаточно много, расширенный центр уже преобразился, но итоги подводить рано. Даже короткая прогулка показала, что есть вещи, которые появляются сегодня, хотя вчера их еще не было – где-то упало дерево, где-то появился мусор, а где-то новая надпись. Работы еще много, но и горожан прошу бережнее относиться к уже установленным консолям, флаговым композициям, арт-объекту «Победа», отмытым стенам домов, покрашенным скамейкам»,

- написал мэр.

В свою очередь подписчики предложили сити-менеджеру обратить внимание на грязные и неубранные районы Петрозаводска.

«Это как в квартире вымыть по середке, а углы оставить грязными, поэтому большая просьба обратить внимание на районы, на Ключевой грязища, песок после зимы не убран, в ветреную погоду просто ужас».

«Я, конечно, понимаю, что Архипова /Лесной проспект/Чапаева/Древлянка и тд это не центр и парада там не будет... но так сложно терпеть песок в лицо при каждом порыве ветра...»

Другие предложили чиновникам взбодрить управляющие компании, чтобы навести порядок в спальных районах. В частности, пользователи «ВКонтакте» указали на проблему в районе Невского, Мерецкова и на Древлянке-7. (фото vk.com)