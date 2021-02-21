21 февраля 2021, 09:45
В Карелии продолжают госпитализировать с внебольничной пневмонией
За последние сутки в республике в лечебные учреждения были доставлены еще 16 заболевших с внегоспитальной пневмонией
Еще 16 человек были госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии за сутки. Об этом утром 21 февраля сообщили в оперативном штабе региона. Всем заболевшим делают тесты на коронавирусную инфекцию.
За последние 24 часа в Карелии не зафиксированы смерти от внегоспитальной пневмонии.
С 1 апреля с внебольничной пневмонией были госпитализированы 4955 пациентов, 118 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). (фото borvedomosti.ru)