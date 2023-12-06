В Карелии предоставляют новую меру поддержки участников СВО

В 2023 году в Карелии ввели новую меру поддержки для участников специальной военной операции, удостоенных звания Героя Российской Федерации или награжденных орденами Российской Федерации за участие в СВО, и являющимся ветеранами боевых действий. Военнослужащие смогут претендовать на бесплатное выделение участка в собственность без проведения торгов. На такую меру могут рассчитывать и члены их семьи в случае гибели в ходе боевых действий.

Минимущество Карелии уже принимает решения о предоставлении земельных участков по таким заявлениям.

По заявлению вдовы погибшего участника СВО сформирован и предоставлен земельный участок в поселке Рускеала Сортавальского района площадью 1500 квадратных метров для индивидуального жилищного строительства.

Ранее, по заявлению участника СВО предоставлен земельный участок площадью 1000 квадратных метров в селе Янишполе Кондопожского района для строительства жилого дома.

Благодаря новой мере поддержки наши военнослужащие вправе получить земельный участок в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов или ведения садоводства.

Для этого необходимо подать соответствующее заявление, а также приложить к нему пакет документов.

Для участников СВО, являющихся ветеранами боевых действий:

- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт);

- документы, подтверждающие получение звания Героя Российской Федерации или ордена Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО;

- удостоверение ветерана боевых действий.

Для членов семей военнослужащих и лиц, погибших (умерших) вследствие увечья или заболевания, полученных ими в ходе участия в СВО:

- документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт);

- документы, подтверждающие родственные связи с участником СВО;

- документ, подтверждающий гибель (смерть) участника СВО, вследствие увечья или заболевания, полученных им в ходе участия в СВО.

Минимущество Карелии утвердило перечень возможных для предоставления земельных участков, которые можно получить бесплатно.

Более подробно ознакомиться с порядком предоставления земельного участка, а также с перечнем земельных участков можно по ссылке.

В Управлении земельными ресурсами (окно № 2 по адресу: г. Петрозаводск, наб. Варкауса, д.3) открыто отдельное окно приема заявлений на предоставление участков от указанной категории граждан. Заявления принимаются с понедельника по пятницу: с 10:00 до 12:00 часов, среда - неприемный день.

Формы заявлений доступны на сайте Управления земельными ресурсами. Необходимо выбрать форму 7 или 8.

Получить услугу можно на Портале госуслуг:

- Предоставление участков без торгов (если участок сформирован и поставлен на кадастровый учет),

- предварительное согласование предоставления участка.

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