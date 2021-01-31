В Карелии полиция разыскивает сбежавших двух женщин и одного мужчину

Полиция Пряжинского района разыскивает двух женщин и одного мужчину. Что именно сделали разыскиваемые – не уточняется. МВД Карелии лишь указывает, что двое скрылись от дознавателей, а еще одна разыскиваемая скрылась от следователей.

Так, в розыск объявлены Алена Юрьевна Прокудина, 2002 года рождения, жительница Петрозаводска; Павел Иванович Спесивцев,1979 года рождения, житель поселка Матросы.

Также разыскивается Устинья Николаевна Грузд, 1981 года рождения, которая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Всех, кому что-либо известно об упомянутых личностях, просят связываться с полицией по телефонам: +7-906-207-75-88, +7(814 56) 3-29-60, 3-29-68.