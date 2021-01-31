Пенсионерка перечислила мошенникам 15 тысяч рублей за собаку для внука

66-летняя петрозаводчанка рассказала полиции о мошенниках. По словам женщины, ее внук захотел собаку. На сайте в Интернете молодой человек нашел подходящую породу по выгодной цене – 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД республики. Он созвонился с продавцом и договорился о доставке четвероного друга из Москвы в столицу Карелии. Устно договорились об оплате.

Внук попросил бабушку внести предоплату – 15 тысяч рублей. Петрозаводчане перевели деньги, но собаку им не прислали. Виртуальный продавец заблокировал объявление на сайте и перестал выходить на связь. Стражи порядка проводят проверку. (фото 73online.ru)