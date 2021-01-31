31 января 2021, 11:42
Подозреваемого в магазинных кражах разыскивают в Петрозаводске
Стражи порядка пытаются установить личность и местонахождение подозреваемого молодого человека
Полиция Петрозаводска разыскивает молодого человека, которого подозревают в ряде магазинных краж.
МВД Карелии опубликовало видеозапись, на которой молодой человек в темной одежде покачивающейся походкой направляется к подъезду.
Стражи порядка пытаются установить личность и местонахождение молодого человека с видео и надеются на помощь внимательных петрозаводчан.
Информацию о разыскиваемом просят сообщать по телефону: +7-911-406-52-01.