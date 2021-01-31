Подозреваемого в магазинных кражах разыскивают в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска разыскивает молодого человека, которого подозревают в ряде магазинных краж.

МВД Карелии опубликовало видеозапись, на которой молодой человек в темной одежде покачивающейся походкой направляется к подъезду.

Стражи порядка пытаются установить личность и местонахождение молодого человека с видео и надеются на помощь внимательных петрозаводчан.

Информацию о разыскиваемом просят сообщать по телефону: +7-911-406-52-01.