В Карелии покажут спектакль, посвященный Анне Лисицыной

К столетию со дня рождения героя Советского Союза Анны Лисицыной в Карелии в рамках проекта «Дочь вепсского народа» пройдут памятные акции. О предстоящих мероприятиях рассказали в пресс-службе регионального Миннаца.

Среди запланированных мероприятий – моноспектакль с одноименным названием (12+) и пьеса «Это было в Карелии», посвященная подвигу Анны Лисицыной и Марии Мелентьевой. Общественники из «Лиги прибалтийско-финских народов», которые реализуют проект, организовывают в вепсских поселениях для учащихся и преподавателей школ мастер-классы по актерскому мастерству и сценической речи. По задумке инициаторов проекта, пьесу исполнят сами жители.

В апреле кроме того запланированы рабочие встречи в Рыбреке и Шокше, конкурс творческих работ, а в шокшинском доме культуры прочтут стихи, прозу, песни, посвященные героическим подвигам соотечественников во время Великой Отечественной войны. (фото pixabay.com, onkelglocke)