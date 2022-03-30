Академический хор ПетрГУ постарается выиграть грант в Петербурге

Академический хор ПетрГУ стал финалистом всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации «Культура - это мы». Об успехах хора рассказали в региональном министерстве культуры.

Всего на конкурс поступило 269 заявок из регионов России. В результате отборочного видеотура коллектив вошел в число 60 финалистов. Впереди – выступление в Санкт-Петербурге. 16-18 мая карельский коллектив выступит среди коллективов Северо-Запада и будет бороться за грант.

Академический хор ПетрГУ существует с 1962 года. За эти годы в нем пели более 1700 человек, сейчас в его составе около 80 участников.

Два года назад одним из победителей всероссийского фестиваля-конкурса стал Мужской любительский хор Карелии. Коллектив получил грант в два миллиона рублей на развитие. (фото министерство культуры РК)