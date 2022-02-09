09 февраля 2022, 09:17
В Карелии подтвердили 1124 новых случая заражения коронавирусом
Оперштаб рассказал о ходе пандемии в республике к 9 февраля
За последние сутки в Карелии выявлены 1124 новых случая заражения коронавирусом. Среди зараженных 254 ребенка. Такую статистику приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Из числа новых инфицированных 93 человека находятся в состоянии средней тяжести, 16 человек - в тяжелом состоянии.
В Карелии подтверждена смерть от Covid-19 еще пятерых пациентов. Общее число жертв пандемии в республике достигло отметки в 1351 человека. Фото pixabay.com/geralt