В Карелии подтвердили 1124 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в Карелии выявлены 1124 новых случая заражения коронавирусом. Среди зараженных 254 ребенка. Такую статистику приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Из числа новых инфицированных 93 человека находятся в состоянии средней тяжести, 16 человек - в тяжелом состоянии.

В Карелии подтверждена смерть от Covid-19 еще пятерых пациентов. Общее число жертв пандемии в республике достигло отметки в 1351 человека. Фото pixabay.com/geralt