Водитель автобуса не ответил за одно нарушение и попался на другом

Вечером 7 февраля инспекторы ДПС в Петрозаводске выявили очередное грубое нарушение правил ПДД. Они остановили водителя маршрутного автобуса, сообщили в Госавтоинспекции карельской столицы.

Мужчина без зазрения совести проехал на запрещающий сигнал светофора, пересекая перекресток. Причем правила водитель нарушает уже не впервые, а штрафы игнорирует.

Когда автоинспекторы стали оформлять административный протокол, они выяснили, что нарушитель не оплатил наложенный ранее штраф. В ГИБДД напомнили, что проверяют автобусы каждый день. // Фото: источник