08 февраля 2022, 21:04
Водитель автобуса не ответил за одно нарушение и попался на другом
Инспекторы ДПС в Петрозаводске остановили шофера за проезд на красный свет
Вечером 7 февраля инспекторы ДПС в Петрозаводске выявили очередное грубое нарушение правил ПДД. Они остановили водителя маршрутного автобуса, сообщили в Госавтоинспекции карельской столицы.
Мужчина без зазрения совести проехал на запрещающий сигнал светофора, пересекая перекресток. Причем правила водитель нарушает уже не впервые, а штрафы игнорирует.
Когда автоинспекторы стали оформлять административный протокол, они выяснили, что нарушитель не оплатил наложенный ранее штраф. В ГИБДД напомнили, что проверяют автобусы каждый день. // Фото: источник