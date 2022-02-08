Ночью снег будут вывозить из четырех районов Петрозаводска

Ночью с 8 на 9 февраля работы по вывозу снега запланировали на Кукковке, Ключевой, в Октябрьском районе и центре Петрозаводска. В мэрии объяснили, что в это время магистрали меньше всего загружены.

Специализированная техника сегодня будет задействована на Ключевском шоссе, улицах Максима Горького, Еремеева, Ломоносова, Мурманской, Московской, Красноармейской и Сортавальской, а также с Гоголевского путепровода.

Администрация города напомнила, что круглосуточно контролирует работу подрядчиков. // Фото: источник