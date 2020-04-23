В Карелии планируют создать систему наблюдения за состоянием воздуха

Систему регионального экологического мониторинга состояния воздуха и поверхностных водных объектов в Карелии создадут по поручению Госкомиссии по подготовке к празднованию столетия образования республики. Министерство природных ресурсов и экологии республики заказало разработку обоснования появления дополнительных пунктов наблюдения.

Этим вопросом занимается карельский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Работа ведется за счет республиканского бюджета в рамках госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды в Республике Карелия» на 2014-2020 годы, сообщает пресс-служба министерства

Специалисты проанализируют, где находятся основные крупные источники загрязнения окружающей среды, перечень загрязняющих веществ, проверят состояние действующих пунктов мониторинга.

С учетом собранных данных специалисты карельского ЦГМС разработают предложения по созданию территориальной системы наблюдения за состоянием атмосферного воздуха и поверхностных водных объектов с приложением карты-схемы расположения пунктов наблюдения. Эту работу планируют выполнить к концу сентября 2020 года.

В настоящее время за состоянием атмосферного воздуха в республике наблюдают на стационарных постах карельского ЦГМС в Петрозаводске и Надвоицах. Уровень загрязнения атмосферы в этих двух точках характеризуется как «низкий». Также мониторинг состояния атмосферного воздуха осуществляют крупные градообразующие предприятия в Кондопоге, Питкяранте, Сегеже, Костомукше. Они предоставляют сведения в федеральную службу Роспотребнадзора.