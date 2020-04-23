23 апреля 2020, 15:06
Общество

В Карелии планируют создать систему наблюдения за состоянием воздуха

Специалисты карельского ЦГМС проанализируют, где находятся основные крупные источники загрязнения окружающей среды, перечень загрязняющих веществ, проверят состояние действующих пунктов мониторинга

Систему регионального экологического мониторинга состояния воздуха и поверхностных водных объектов в Карелии создадут по поручению Госкомиссии по подготовке к празднованию столетия образования республики. Министерство природных ресурсов и экологии республики заказало разработку обоснования появления дополнительных пунктов наблюдения.

Этим вопросом занимается карельский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Работа ведется за счет республиканского бюджета в рамках госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды в Республике Карелия» на 2014-2020 годы, сообщает пресс-служба министерства

Специалисты проанализируют, где находятся основные крупные источники загрязнения окружающей среды, перечень загрязняющих веществ, проверят состояние действующих пунктов мониторинга.

С учетом собранных данных специалисты карельского ЦГМС разработают предложения по созданию территориальной системы наблюдения за состоянием атмосферного воздуха и поверхностных водных объектов с приложением карты-схемы расположения пунктов наблюдения. Эту работу планируют выполнить к концу сентября 2020 года.

В настоящее время за состоянием атмосферного воздуха в республике наблюдают на стационарных постах карельского ЦГМС в Петрозаводске и Надвоицах. Уровень загрязнения атмосферы в этих двух точках характеризуется как «низкий». Также мониторинг состояния атмосферного воздуха осуществляют крупные градообразующие предприятия в Кондопоге, Питкяранте, Сегеже, Костомукше. Они предоставляют сведения в федеральную службу Роспотребнадзора.

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Метки: 
Минприроды РК
новости Карелии
Воздух
Вода
загрязнение
окружающая среда
экология
карельский ЦГМС