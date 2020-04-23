Благоустраивать дворы Петрозаводска начнут в мае

В мае в Петрозаводске начнутся работы по благоустройству дворовых территорий. Они будут выполняться в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Сейчас заканчивается подготовка документов по запланированным работам, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Всего в 2020 году администрация намеревается облагородить 71 двор. На объектах установят скамейки и урны, территорию заасфальтируют. В большинстве дворов организуют освещение и автомобильные парковки. Также планируется озеленение и снос старых деревьев.

В мэрии напомнили, что с 2017 года по программе «Формирование комфортной городской среды» в Петрозаводске благоустроили дворы 157 домов.