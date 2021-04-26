В Карелии не могут найти пропавшего пожилого мужчину

В Карелии продолжаются поиски пропавшего без вести Ивана Миронова 1938 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба госкимитета РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Напомним, пожилой мужчина исчез 9 апреля в деревне Сигово Медвежьегорского района. С этого дня никакой информации о нем нет. Приметы пропавшего: рост 172 сантиметра, нормального телосложения, волосы седые, глаза карие. Был одет в темную куртку, серые брюки, черные сапоги.

Ранее был организован сбор волонтеров для поисков мужчины, но пропавший пенсионер найден не был.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Ивана Миронова, просят звонить по телефонам 8 800-700-54-52 или 112.