Салон сотовой связи обокрали в Карелии

В полицию Медвежьегорска обратился работник салона сотовой связи. Он рассказал, что с витрины похищен мобильный телефон стоимостью 7 тысяч рублей. Камер наблюдения в салоне не было, но продавец сообщил правоохранителям приметы покупателя, который вел себя странно, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 47-летний местный житель. Мужчина признался в совершении кражи. Он рассказал, что пришел в салон за компанию с пасынком, который хотел купить новый телефон. Пока молодой человек оформлял покупку, его родственник и украл гаджет. В дальнейшем он попытался его продать, но был пойман с поличным.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фото eps74.ru