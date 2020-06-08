В Карелии наряд ДПС стрелял по колесам, но водителя это не остановило

На подъезде к деревне Кудама в Пряжинском районе внимание дорожных полицейских привлек автомобиль «Форд Мондео». Находившийся за рулем водитель при виде сотрудников ГИБДД попытался скрыться. Началось преследование. Все происходило вечером 6 июня, рассказали в пресс-службе МВД.

Стражи порядка призывали по громкой связи автомобилиста остановиться, но тот не реагировал. Тогда карельские полицейские решили открыть огонь. Сперва был сделан предупредительный выстрел вверх, однако вместо того, чтобы остановиться иномарка прибавила скорость.

Затем полицейские выстрелили по задним колесам машины. Несмотря на то, что «Форд» был обездвижен, водитель попытался скрыться, но был задержан.

«Гражданин отказался предъявить документы, агрессивные движения вынудили применить к нему спецсредства в виде ручных браслетов»,

- рассказали в полиции.

Личность водителя удалось установить уже в дежурной части. 23-летний петрозаводчанин пояснил, что испугался привлечения к ответственности, так как управлял машиной, не имея прав. Теперь за неповиновение распоряжению полицейского и управление без прав молодому человеку грозит административная ответственность.