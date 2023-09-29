В Карелии начало работу новое предприятие по переработке древесины

В Кемском районе Карелии заработало новое предприятие по углубленной переработке древесины. Инвестиционный проект реализовала компания «Кемь-Лес».

Предприятие оснащено современным оборудованием для изготовления пиломатериалов – деревянных строительных конструкций и столярных изделий. Для обслуживания производства создано семь новых рабочих мест.

По расчетам инвестора, максимальный объем выпуска продукции составит 500 кубометров в год.

Компания «Кемь-Лес» получила статус резидента Арктической зоны России в мае 2023 года, и спустя два месяца приступила к выпуску готовой продукции. Предприятие является единственным представителем лесопромышленного комплекса среди восьми резидентов, размещенных в Кемском районе.

На сегодняшний день в Карельской Арктике реализуют свои проекты 65 резидентов. // Фото: пресс-служба правительства Карелии.