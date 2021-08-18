В Карелии директора фирмы осудили за коммерческий подкуп

Прокурор Костомукши поддержал гособвинение по делу о коммерческом подкупе. В деле фигурирует директор фирмы-подрядчика по ремонту железнодорожной техники, а также начальник управления железнодорожного транспорта АО «Карельский окатыш». Все события происходили в мае 2020 года.

По сообщению надзорного ведомства, директор передал начальнику полтора миллиона рублей в качестве вознаграждения за содействие в заключении контракта по ремонту трех тяговых агрегатов на сумму свыше 20 миллионов рублей. Уголовное дело о коммерческом подкупе дошло до суда. Директора компании-подрядчика признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафу в 1,5 млн рублей. Приговор еще не вступил в силу. (фото advgazeta.ru)