В Госдуме высказались о возможности новой волны мобилизации

Вопрос о всеобщей мобилизации в Госдуме сейчас не обсуждается, поскольку в ней нет острой необходимости. Об этом рассказал депутат нижней палаты российского парламента Алексей Чепа, его слова приводит «Лента.ру».

«Решения будут приниматься исходя из развития ситуации. Конечно, должна быть мобилизация. Но это мобилизация экономики, мобилизация людей, но не армии. Это другое»,

- сказал народный избранник.

Чепа отметил, что всеобщая мобилизация чревата значительными угрозами для экономической, политической и социальной жизни страны.

Парламентарий подчеркнул, что пока он не видит условий, при которых мобилизация была бы необходима. // Фото: unsplash.com