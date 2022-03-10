10 марта 2022, 10:34
В ГИБДД прокомментировали жесткий наезд на ребенка в Петрозаводске
Под колесами автомобиля оказалась девочка 2010 года рождения
В ГИБДД Петрозаводска прокомментировали аварию с участием ребенка, произошедшую сегодня утром на улице Мурманской.
По данным Госавтоинспекции, девочку 2010 года рождения сбил водитель автомобиля «Ситроен» 1959 года рождения.
Ребенок был госпитализирован в Детскую республиканскую больницу. Характер травм и обстоятельства аварии устанавливаются.
В ГИБДД попросили водителей быть внимательными при проезде нерегулируемых пешеходных переходов. Фото: скриншот видео CityLink