10 марта 2022, 10:34
Происшествия

В ГИБДД прокомментировали жесткий наезд на ребенка в Петрозаводске

Под колесами автомобиля оказалась девочка 2010 года рождения

В ГИБДД Петрозаводска прокомментировали аварию с участием ребенка, произошедшую сегодня утром на улице Мурманской.

По данным Госавтоинспекции, девочку 2010 года рождения сбил водитель автомобиля «Ситроен» 1959 года рождения.

Ребенок был госпитализирован в Детскую республиканскую больницу. Характер травм и обстоятельства аварии устанавливаются.

В ГИБДД попросили водителей быть внимательными при проезде нерегулируемых пешеходных переходов. Фото: скриншот видео CityLink

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Петрозаводск
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ГИБДД