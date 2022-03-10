В ГИБДД прокомментировали жесткий наезд на ребенка в Петрозаводске

В ГИБДД Петрозаводска прокомментировали аварию с участием ребенка, произошедшую сегодня утром на улице Мурманской.

По данным Госавтоинспекции, девочку 2010 года рождения сбил водитель автомобиля «Ситроен» 1959 года рождения.

Ребенок был госпитализирован в Детскую республиканскую больницу. Характер травм и обстоятельства аварии устанавливаются.

В ГИБДД попросили водителей быть внимательными при проезде нерегулируемых пешеходных переходов. Фото: скриншот видео CityLink