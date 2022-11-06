06 ноября 2022, 15:44
В ГИБДД обратились к водителям Карелии из-за непогоды
На дорогах республики сохраняется тяжелая обстановка
На дорогах Карелии сохраняется тяжелая обстановка из-за холодной погоды и снегопадов. Об этом предупредили в ГИБДД республики.
Водителей просят неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и быть крайне внимательными. Автомобилистам рекомендуют соблюдать дистанцию и боковой интервал, выбирать безопасную скорость. Летние шины стоит заменить на зимнюю резину.
Ни при каких обстоятельствах нельзя совершать обгоны там, где это запрещено, отметили в ГИБДД.
Напомним, ранее сообщалось о том, что с 7 ноября в Петрозаводске начнет теплеть. Пойдут дожди. Фото ГИБДД Карелии