В ГИБДД обратились к водителям Карелии из-за непогоды

На дорогах Карелии сохраняется тяжелая обстановка из-за холодной погоды и снегопадов. Об этом предупредили в ГИБДД республики.

Водителей просят неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения и быть крайне внимательными. Автомобилистам рекомендуют соблюдать дистанцию и боковой интервал, выбирать безопасную скорость. Летние шины стоит заменить на зимнюю резину.

Ни при каких обстоятельствах нельзя совершать обгоны там, где это запрещено, отметили в ГИБДД.

Напомним, ранее сообщалось о том, что с 7 ноября в Петрозаводске начнет теплеть. Пойдут дожди. Фото ГИБДД Карелии