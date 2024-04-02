В финской школе сегодня утром стреляли, есть пострадавшие

Утром 2 апреля в школе города Вантаа около Хельсинки произошла стрельба. В результате есть пострадавшие, на месте ЧП работают правоохранители, передает Yle, ссылаясь на полицию Уусимаа.

Правоохранителей вызвали в школу около 09:08 утра. Они попросили горожан держаться подальше от этого района, не выходить из домов и не открывать незнакомцам двери.

Затем сообщили, что подозреваемого задержали. О количестве пострадавших и точных обстоятельствах инцидента пока не сообщается. // фото: freepik.com