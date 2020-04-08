08 апреля 2020, 21:18
Финляндия

В Финляндии забраковали защитные маски из Китая

Маски оказались не пригодны для больниц, но подходят для приходящих на дом сиделок

В Финляндию накануне поступили защитные маски из Китая. Как сообщает Yle.fi, средства защиты не соответствуют европейским стандартам, их нельзя использовать в больницах.

По сообщению финского Минздрава, китайские маски могут использовать приходящие в дома пожилых людей сиделки.

В Суоми прибыли два самолета с защитными средствами из Поднебесной. Еще одна поставка на четырех самолетах ожидается на следующей неделе.

Также в Финляндии в течение двух недель начнется собственное производство защитных средств.

Фото: yle.fi

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защитная маска
Фтнляндия
Китай
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