В четверг в Карелии потеплеет до плюс 12 градусов

По сообщению карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в Петрозаводске будет также облачно с прояснениями. В начале ночи прогнозируются умеренные, затем небольшие осадки в виде дождя, временами с мокрым снегом, днем без существенных осадков. Ветер будет дуть северо-восточный, северный умеренный, с порывами до сильного. Ночью температура воздуха +1, +3. Днем +6, +8.

21 мая в Карелии облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов ожидаются небольшие, по южным - умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем местами прогнозируется небольшой дождь. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть северо-восточный, северный умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +4, -1. Днем +7, +12. Ранее МЧС предупредило жителей республики о сильном ветре 21 мая.

В Калевале ночью -2, днем +10;

В Кондопоге ночью +2, днем +8;

В Медвежьегорске ночью 0, днем +8;

В Олонце ночью 0, днем +10;

В Пудоже ночью 0, днем +11;

В Сегеже ночью 0, днем +7;

В Сортавале ночью +1, днем +11;

В Суоярви ночью 0, днем +9.