В центре восстановительной медицины помогут сохранить здоровье

Центр восстановительной медицины - многопрофильное медицинское учреждение, где ведут квалифицированный прием специалисты в наиболее востребованных областях медицины: врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт, врач-кардиолог, врач-травматолог, ортопед, врач-пульмонолог, врач-психотерапевт, врач-отоларинголог, врач-офтальмолог, врач-гинеколог, врач-невролог.

Современные методы диагностики и лечения, инновационные подходы к профилактике помогут восставить и сохранить ваше здоровье.

Центр предлагает широкий спектр программ по диагностике и коррекции нарушений, связанных с перенесенной коронавирусной инфекцией (нарушение функций дыхательной, сердечно- сосудистой, иммунной систем, нарушения со стороны желудочного- кишечного тракта, изменения в психической сфере, процессах сна).

Исследования и диагностика:

УЗИ, Функциональная диагностика, Лабораторные исследования.

Приоритетным направлением работы центра «Эскулап» являются заболевания позвоночника и суставов. Здесь ведут прием высококвалифицированные специалисты — невролог, кинезотерпапевт, травматолог-ортопед. К услугам пациентов сеансы массажа, аппаратное вытягивание позвоночника, физеотерапия, включающая современные методики: лазеротерапии, магнитотерапии. Лечение грыж межпозвоночных дисков.

В клинике ведет прием врач-невролог, манульный терапевт, рефлексотерапевт, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, заслуженный врач Российской Федерации, заслуженный врач Республики Карелия Рутгайзер Аркадий Леонидович.

Медицинская клиника «Здоровье»:

пр. Невского, 11, тел. 33-22-00, 26-00-03;

ул. Володарского, 25, тел. 26-16-68, 57-15-00

Сайт: https://cvm-ptz.ru ,

http :// clinic - ptz . ru

ВК: https://vk.com/cvmptz ,

https://vk.com/clinic_health

ИНФОРМАЦИЮ О ПРОТИВОПОКАЗАНИХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ У ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА.

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