В центре восстановительной медицины помогут сохранить здоровье
Центр восстановительной медицины - многопрофильное медицинское учреждение, где ведут квалифицированный прием специалисты в наиболее востребованных областях медицины: врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт, врач-кардиолог, врач-травматолог, ортопед, врач-пульмонолог, врач-психотерапевт, врач-отоларинголог, врач-офтальмолог, врач-гинеколог, врач-невролог.
Современные методы диагностики и лечения, инновационные подходы к профилактике помогут восставить и сохранить ваше здоровье.
Центр предлагает широкий спектр программ по диагностике и коррекции нарушений, связанных с перенесенной коронавирусной инфекцией (нарушение функций дыхательной, сердечно- сосудистой, иммунной систем, нарушения со стороны желудочного- кишечного тракта, изменения в психической сфере, процессах сна).
Исследования и диагностика:
УЗИ, Функциональная диагностика, Лабораторные исследования.
Приоритетным направлением работы центра «Эскулап» являются заболевания позвоночника и суставов. Здесь ведут прием высококвалифицированные специалисты — невролог, кинезотерпапевт, травматолог-ортопед. К услугам пациентов сеансы массажа, аппаратное вытягивание позвоночника, физеотерапия, включающая современные методики: лазеротерапии, магнитотерапии. Лечение грыж межпозвоночных дисков.
В клинике ведет прием врач-невролог, манульный терапевт, рефлексотерапевт, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, заслуженный врач Российской Федерации, заслуженный врач Республики Карелия Рутгайзер Аркадий Леонидович.
Медицинская клиника «Здоровье»:
пр. Невского, 11, тел. 33-22-00, 26-00-03;
ул. Володарского, 25, тел. 26-16-68, 57-15-00
Сайт: https://cvm-ptz.ru,
http://clinic-ptz.ru
ВК: https://vk.com/cvmptz,
https://vk.com/clinic_health
ИНФОРМАЦИЮ О ПРОТИВОПОКАЗАНИХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ У ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА.
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