В центре Петрозаводска выросла мусорная гора

На улице Володарского уже две недели растет мусорная гора. Управляющая компания не расчистила от снега проезд к контейнерной площадке, и мусор просто не вывозят. Для крыс наступило полное раздолье - они протоптали себе тропы в снегу.



"Вот в газете сегодня читала - что чистят, что есть какая-то мобильная бригада. А где она? Ничего не чистят, ничего не убирают. Почему в этом году вот так? Я не понимаю. Почему город так запущен?",

- задает вопросы одна из жительниц этого района.



Горожане уже не раз устраивали своеобразные "флешмобы" и присылали нам видео заваленных мусором помоек. А осенью мэрия обещала провести тотальную дератизацию, чтобы избавиться от крыс.

К двум этим бедам зимой добавилась еще одна - снег. // Видео: Юрий Крупянский, телеканал "Ника плюс".