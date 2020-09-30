В центре Петрозаводска и на Древлянке ставят новые светофоры

В Петрозаводске продолжается создание безопасных условий для пешеходов, сообщает городская администрация.

Новый светофор установят на пересечении проспекта Карла Маркса с Пушкинской и Фаддеевской улицами.

От петрозаводчан в администрацию неоднократно поступали обращения о необходимости оборудовать переход светофором. Рядом находится детский сад, центр города является местом прогулок жителей и гостей карельской столицы, а также разнообразных торжественных мероприятий. Установка светофора взамен нерегулируемого пешеходного перехода призвана повысить уровень безопасности на участке. Большую часть оборудования уже смонтировали.

Второй новый светофор появится на пересечении улицы Древлянка и Берёзовой аллеи.

Переход оборудуют светофором с пешеходным вызывным устройством. Вблизи находится большое количество дошкольных учреждений (детские сады №№ 108, 112, 116, 117), а также лицеи – Академический и № 1.

Работы ведутся в рамках реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения госпрограммы «Развитие транспортной системы». Завершить их планируют в октябре. Средства в размере 3,1 млн. рублей выделены из регионального бюджета.