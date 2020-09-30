В мэрии считают, стела «Город воинской славы» украсила Петрозаводск

В Петрозаводске умеют любому событию придать анекдотический оттенок. В данном случае по сетям поползли слухи, что стела «Воинской славы» как Пизанская башня стоит неровно. Руководитель комитета строительства и землепользования мэрии карельской столицы Евгений Перов заявил, что это не соответствует действительности.

29 сентября город завершил работы по установке стелы Воинской славы на площади Кирова. Сегодня состоялось ее торжественное открытие. Сразу надо сказать, что подрядчик не вписался в сроки, которые заканчивались 20 августа. Но длительная работа во время сложных эпидемиологических условий все-таки подошла к завершению. Уж больно много исторических деталей вобрал в себя памятник, так что задержки реально обоснованы.

Слухи о неровности пилона стелы так и остались слухами. Приемка объекта не может состояться без работы геодезиста, который все сверит на тохеометре и до сантиметра убедится, что проектные высоты и положения выполнены в норме.

Впрочем, пусть вокруг памятника создаются легенды. Столь величественного памятника и, что важно отметить, так качественно вписанного в окружающий ландшафт, в Петрозаводске не было.