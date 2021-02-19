В Африке свирепствует бубонная чума

Случаи бубонной чумы выявлены в Демократической Республике Конго. Также известны случаи легочной и септической чумы. Заражены более 520 жителей, 31 человек умер. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Jeune Afrique и заявление главы департамента здравоохранения провинции Итури Патрика Карамура.

По словам американского эпидемиолога, случаи чумы стали появляться в прошлом году с 15 ноября по 13 декабря. Средний возраст заболевших - 13 лет, самому старшему зараженному 73 года.

В Роспотребнадзоре считают, что вероятности завоза чумы в Россию практически нет. У двух государств нет прямого авиасообщения. В пунктах пропусках на границе России усилен контроль прибывающих пассажиров, пишет РИА Новости. (фото rg.ru)